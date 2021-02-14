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بهاء الحريري: حلم البطريرك صفير والشهيد رفيق الحريري باقٍ وسيتحقق

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 8:46 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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غرد رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري عبر تويتر، في الذكرى الـ16 لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، بالقول “الإعتدال الذي نؤمن به مجتمعٌ في صورة واحدة، وحلم البطريرك صفير والشهيد رفيق الحريري باق وسيتحقق على يد الشرفاء من الشعب اللبناني”.

وأرفق التغريدة بصورة تجمع الشهيد رفيق الحريري بالبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير.

 

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