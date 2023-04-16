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بهاء الحريري: حل الأزمة هو في انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة متجانسة

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2023 6:52 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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اعتبر الشيخ بهاء الحريري انه من “الطبيعي المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة متجانسة للوصول الى بداية حل للازمة”.

موقف الحريري جاء خلال رعايته حفل إفطار رمضاني في منطقة المنية، وتحدث الى الحاضرين عبر شاشة ضخمة، وقال: “الجميع يعلم كيف كانت علاقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالمنية وأهلها والذي كان يقول عنهم أهلنا”، لافتا الى انه “هناك حال من الاسترخاء الحكومي تجاه المنية وابنائها من اهمال انمائي، فالوضع الحالي المزرى في البلد، يجعل الاسترخاء قاعدة لدى المسؤولين، لذلك من الطبيعي المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة للوصول الى بداية حل الازمة في الدستور والسياسة والاقتصاد، لكن الامر يحتاج الى ثلاثة عناصر مهمة وهي: حسن انتخاب الرئيس القادر، اعداد ملفات الحلول عند الحكومة الجديدة، وتدعيم حال الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي”.

ولفت الى “أهمية الاستمرار بالسير على نهج الرئيس الشهيد، وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والشراكة الإسلامية – المسيحية”.

وختم معاهدا أبناء المنية بالدفاع عن حقوقهم.

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