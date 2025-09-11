الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري: حماية حقوق العمال وحماسة كرامتهم ركيزتان أساسيتان لأي مشروع وطني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2025 2:21 مساءً
الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر

استقبل الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر على رأس وفد من الاتحاد.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التحديات التي يواجهها العمال والدور الحيوي الذي يضطلعون به في مسار تعافي لبنان.

وأكد الشيخ بهاء الحريري أنّ حماية حقوق العمال وحماية كرامتهم يشكّلان ركيزتين أساسيتين لأي مشروع وطني يرتكز على العدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات. ‏

