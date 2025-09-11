بهاء الحريري: حماية حقوق العمال وحماسة كرامتهم ركيزتان أساسيتان لأي مشروع وطني

استقبل الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر على رأس وفد من الاتحاد.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التحديات التي يواجهها العمال والدور الحيوي الذي يضطلعون به في مسار تعافي لبنان.

وأكد الشيخ بهاء الحريري أنّ حماية حقوق العمال وحماية كرامتهم يشكّلان ركيزتين أساسيتين لأي مشروع وطني يرتكز على العدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات. ‏

