بهاء الحريري: حمى الله جيشنا الذي يبقى صمّام الأمان وحامي الوطن

أجرى الشيخ بهاء رفيق الحريري إتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزّيًا باستشهاد ستة من أبطال الجيش الليناني في انفجار وادي زبقين.

وقال الشيخ بهاء عبر منصة “إكس”: “أجريت إتصالاً اليوم بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزّيًا باستشهاد ستة من أبطال الجيش في انفجار وادي زبقين. خسارتهم فادحة لكل لبنان”.

وأضاف “رحم الله الشهداء، وألهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وحمى جيشنا الذي يبقى صمّام الأمان وحامي الوطن”.

