الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري خلال زيارته إلى صيدا: سعادتي كبيرة بعودتي إلى مدينتي صيدا ولقاء أحبّائي وأهل هذه المدينة العزيزة

منذ 8 دقائق
الشيخ بهاء رفيق الحريري خلال زيارته إلى صيدا

الشيخ بهاء رفيق الحريري خلال زيارته إلى صيدا

A A A
طباعة المقال

عبر الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الإثنين عن سعادته بالعودة إلى صيدا ولقاء أحبته وأهل هذه “المدينة العزيزة” كما وصفها.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعادتي كبيرة بعودتي إلى مدينتي صيدا، ولقاء أحبّائي وأهل هذه المدينة العزيزة. افتقدت شوارعها وروحها ودفء أهلها. الاستماع إلى أبناء صيدا يبقى دائمًا أمرًا أساسيًا، فآمالهم وتطلعاتهم جزء من قلب لبنان.”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة المالية
    المالية تحدد موعد تسليم المنحة المالية للعسكريين
    العنف - تعبيرية
    بالأرقام… شكاوى العنف الأسري المُبلّغ عنها!
    الليطاني
    تقرير لمصلحة الليطاني عن تحليل نوعية مياه الري في بركة أنان

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني
    انفجار ذخائر وسقوط إصابات من الجيش في مجدلزون
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده