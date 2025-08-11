بهاء الحريري خلال زيارته إلى صيدا: سعادتي كبيرة بعودتي إلى مدينتي صيدا ولقاء أحبّائي وأهل هذه المدينة العزيزة

عبر الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الإثنين عن سعادته بالعودة إلى صيدا ولقاء أحبته وأهل هذه “المدينة العزيزة” كما وصفها.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعادتي كبيرة بعودتي إلى مدينتي صيدا، ولقاء أحبّائي وأهل هذه المدينة العزيزة. افتقدت شوارعها وروحها ودفء أهلها. الاستماع إلى أبناء صيدا يبقى دائمًا أمرًا أساسيًا، فآمالهم وتطلعاتهم جزء من قلب لبنان.”

