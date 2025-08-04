بهاء الحريري خلال لقائه البطريرك يوحنا العاشر: التلاقي المسيحي الإسلامي ليس خياراً عابراً بل مساراً مصيرياً

زار الشيخ بهاء الحريري جامعة البلمند، حيث التقى غبطة البطريرك يوحنا العاشر.

وكتب الحريري في منشور عبر منصة “إكس”:

“سررت بلقاء غبطة البطريرك يوحنا العاشر (يازجي) في رحاب جامعة البلمند العريقة. وخلال الحديث، تطرقنا إلى عمق العلاقة التاريخية بين الروم الأرثوذكس وأهل السنّة في لبنان، المبنية على التفاعل الحضاري، والتلاقي حول قيم العدالة والرحمة.

وشدّدت على أن هذا الإرث المشترك يمثّل ركيزة استراتيجية في بناء لبنان الجامع، وأن التلاقي المسيحي–الإسلامي ليس خيارًا عابرًا، بل مسارًا مصيريًا لمواجهة التحديات، وصون رسالة لبنان كمنارة للإنسانية في هذا المشرق والعالم.

سررت بلقاء غبطة البطريرك يوحنا العاشر (يازجي) في جامعة البلمند العريقة، وتحدثنا عن عمق العلاقة التاريخية بين الروم الأرثوذكس وأهل السنة في لبنان، المبنية على التفاعل الحضاري والتلاقي حول قيم العدالة والرحمة. وشدّدت على أن هذا الإرث المشترك هو الأساس لعلاقة استراتيجية و يشكّل… pic.twitter.com/tmmHl5TS40 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 4, 2025