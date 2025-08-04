بهاء الحريري خلال لقائه مجلس إدارة دار الأيتام الإسلامية: أجدد التزامي بدعم رسالتهم في تأمين مستقبل آمن ومفعم بالأمل لأطفال لبنان

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الإثنين مجلس إدارة دار الأيتام الإسلامية. وتم خلال اللقاء التداول في عمل المؤسسة الحيوي والخطط المستقبلية للمؤسسة.

وأكد الحريري خلال اللقاء التزامه المطلق بدعم رسالة المؤسسة في تأمين مستقبل آمن ومفعم بالأمل لأطفال لبنان.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“كان لي لقاء مثمر اليوم في دار الأيتام الإسلامية مع أعضاء مجلس إدارتها.

تداولنا في عملهم الحيوي وخططهم المستقبلية للمؤسسة.

أجدد التزامي المطلق بدعم رسالتهم في تأمين مستقبل آمن ومفعم بالأمل لأطفال لبنان.”

كان لي لقاء مثمر اليوم في دار الأيتام الإسلامية مع أعضاء مجلس إدارتها. تداولنا في عملهم الحيوي وخططهم المستقبلية للمؤسسة. أجدد التزامي المطلق بدعم رسالتهم في تأمين مستقبل آمن ومفعم بالأمل لأطفال لبنان. pic.twitter.com/b8xsIKWNVF — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 4, 2025