بهاء الحريري خلال لقائه وفداً من أهالي المنية ودير عمار: التنمية والعدالة هي الطريق نحو بناء دولة حقيقة

وكتب بهاء الحريري عبر منصة “أكس”: خلال لقائي مع وفد من أهالي المنية ودير عمار، وبحضور الشيخ أحمد درويش الكردي، استمعنا إلى الهواجس المعيشية والاقتصادية لأهلنا في الشمال. أكّدنا معًا أنّ التنمية والعدالة وحماية حقوق المواطنين هي الطريق نحو بناء دولة حقيقية يشعر فيها الجميع بالإنصاف والانتماء.

خلال لقائي مع وفد من أهالي #المنية و #دير_عمار، وبحضور الشيخ أحمد درويش الكردي، استمعنا إلى الهواجس المعيشية والاقتصادية لأهلنا في الشمال. أكّدنا معًا أنّ التنمية والعدالة وحماية حقوق المواطنين هي الطريق نحو بناء دولة حقيقية يشعر فيها الجميع بالإنصاف والانتماء.