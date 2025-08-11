الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري: رحم الله الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع وألهم عائلتيهما الصبر والقوة في هذا الظرف الأليم

منذ ساعتين
بهاء الحريري

نعى الشيخ بهاء الحريري شهداء طاقم قناة الجزيرة الذين استهدفتهم اسرائيل ليل أمس

وكتب عبر منصة اكس:

ببالغ الحزن تلقّينا خبر استشهاد الصحافيين #أنس_الشريف و #محمد_قريقع في غارة إسرائيلية على غزة أثناء أدائهما لواجبهما المهني.
تُذكّرنا هذه المأساة بأهمية حماية أرواح الصحافيين وصون حرية الصحافة الموضوعية والمستقلة في كل مكان.
رحم الله الشهيدين، وألهم عائلتيهما ومحبيهما الصبر والقوة في هذا الظرف الأليم.

