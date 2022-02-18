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بهاء الحريري: رفيق الحريري أكبر من إرهابكم وحقدكم وتجريحكم المتعمّد

18 - فبراير - 2022
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد رجل الأعمال بهاء الحريري، عبر حسابه على تويتر، قالاً:

“في تصرف وضيع وشائن تم نشر صورة من خلال التلاعب بخرائط “غوغل” لموقع ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالرمز له بعبارات سفيهة ودنيئة تدل على اخلاق واضعيها”.

وأضاف بهاء الحريري في تغريدة ثانية: “رفيق الحريري أكبر من إرهابكم وحقدكم وتجريحكم المتعمد لرجل قدم للبنان كل الخير وما قدمتم له بالمقابل إلا القتل والإرهاب المتمثل بقيادتكم وسلاحكم ومشروعكم.

ضريح والدي الشهيد رفيق الحريري سيبقى عنواناً للسيادة والحرية والاستقلال”.

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