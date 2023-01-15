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بهاء الحريري: سأكون إلى جانب كل لبناني مؤمن ببلده

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2023 4:05 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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التقى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في مدينة لارناكا القبرصية، على مدى يومين، وفودا من أبناء العائلات البيروتية، من مختلف القطاعات ضمت رجال أعمال، مهندسين، أطباء، محامين، ومحاضرين جامعيين، عرضوا للوضع المتدهور الذي وصلت إليه العاصمة بيروت بشكل خاص ولبنان بشكل عام.

وطالب المشاركون الحريري بالتدخل السريع والفاعل لحل مختلف الأزمات قبل وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة وضرورة متابعة مسيرة ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أعاد لبنان إلى الخارطة العالمية بأبهى حلة.

وقد استمع الحريري إلى آراء الوفود واعدًا بأنه سيكون إلى جانب كل لبناني مؤمن ببلده وذلك من خلال مشروع متكامل يعيد إلى اللبنانيين كرامتهم وتعلقهم بوطنهم.

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