الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: ستبقى عكار نموذجًا في الاعتدال والعيش المشترك وحماية حقوق أهلها هي أولوية دائمة

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2025 10:42 صباحًا
الشيخ بهاء رفيق الحريري خلال لقائه سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا مع النائب السابق طارق المرعبي والشيخ مالك جديدة

الشيخ بهاء رفيق الحريري خلال لقائه سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا مع النائب السابق طارق المرعبي والشيخ مالك جديدة

A A A
طباعة المقال

أعرب الشيخ بهاء رفيق الحريري عن سعادته بلقاء مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الإفتاء في حلبا، مع النائب السابق طارق المرعبي، الشيخ مالك جديدة، الشيخ أسامة الزعبي، وعدد من المشايخ والفاعليات.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعدتُ اليوم بزيارة سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الإفتاء في حلبا، مع النائب السابق طارق المرعبي، الشيخ مالك جديدة، الشيخ أسامة الزعبي، وعدد من المشايخ والفاعليات.

أجواء اللقاء كانت أخوية وصريحة، أكّدنا فيها أنّ عكار تبقى نموذجًا في الاعتدال والعيش المشترك، وأنّ حماية حقوق أهلها هي أولوية دائمة في مسيرتنا نحو دولة قوية لكل اللبنانيين.”

    المزيد من أخبار لبنان

    تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    زيارتان متزامنتان لأورتاغوس وبن فرحان: رسالة مزدوجة تعكس الاهتمام الدولي بلبنان
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون والسيدة الأولى في نيويورك

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!