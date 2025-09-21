بهاء الحريري: ستبقى عكار نموذجًا في الاعتدال والعيش المشترك وحماية حقوق أهلها هي أولوية دائمة

أعرب الشيخ بهاء رفيق الحريري عن سعادته بلقاء مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الإفتاء في حلبا، مع النائب السابق طارق المرعبي، الشيخ مالك جديدة، الشيخ أسامة الزعبي، وعدد من المشايخ والفاعليات.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعدتُ اليوم بزيارة سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الإفتاء في حلبا، مع النائب السابق طارق المرعبي، الشيخ مالك جديدة، الشيخ أسامة الزعبي، وعدد من المشايخ والفاعليات.

أجواء اللقاء كانت أخوية وصريحة، أكّدنا فيها أنّ عكار تبقى نموذجًا في الاعتدال والعيش المشترك، وأنّ حماية حقوق أهلها هي أولوية دائمة في مسيرتنا نحو دولة قوية لكل اللبنانيين.”

— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 20, 2025