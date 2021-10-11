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بهاء الحريري: سررت بتعيين سعيد صناديقي مديراً تنفيذياً لـ"سوا للبنان"

11 - أكتوبر - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر “تويتر” كاتباً: “سررت بتعيين سعيد صناديقي مديراً تنفيذياً لحركة سوا للبنان، نظرًا لما يملك من مقومات وكفاءة عالية، ستساهم في إحداث تغيير حقيقي نحن بحاجة إليه”.

وأضاف: “أتمنى له النجاح في مهمته الوطنية التي نأمل أن تعود بالفائدة على المجتمع اللبناني”.

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