بهاء الحريري: سررت بتعيين سعيد صناديقي مديراً تنفيذياً لـ"سوا للبنان"

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر “تويتر” كاتباً: “سررت بتعيين سعيد صناديقي مديراً تنفيذياً لحركة سوا للبنان، نظرًا لما يملك من مقومات وكفاءة عالية، ستساهم في إحداث تغيير حقيقي نحن بحاجة إليه”.

وأضاف: “أتمنى له النجاح في مهمته الوطنية التي نأمل أن تعود بالفائدة على المجتمع اللبناني”.

سررت بتعيين سعيد صناديقي مديراً تنفيذياً لحركة سوا للبنان، نظرًا لما يملك من مقومات وكفاءة عالية، ستساهم في إحداث تغيير حقيقي نحن بحاجة إليه. أتمنى له النجاح في مهمته الوطنية التي نأمل أن تعود بالفائدة على المجتمع اللبناني. https://t.co/OSkpsQdtp3 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 11, 2021