الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: سنعمل على إعادة العاصمة بيروت منارة تجمع اللبنانيين

منذ 8 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري فور وصوله إلى العاصمة بيروت (الخميس 27-6-2024)، سعيه للعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين.

وكتب الحريري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:

“وصلت اليوم إلى العاصمة بيروت التي أحبها والدي الشهيد رفيق الحريري، ومعاً سنعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين. ولا ننسى جنوب لبنان الصامد وأهله الكرام الذين لن نتخلى عنهم وسنقف إلى جانبهم لإعادة بناء الجنوب وتحصينه وحمايته من العدوان الغاشم الذي يتعرض له”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال علي حمية
    الوزير حمية: "ما عنّا شي مخبّى" والمطار بألف خير
    غارة إسرائيلية على عيتا الشعب في جنوب لبنان
    صور.. الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في عيتا الشعب بسبب القصف الإسرائيلي
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: نعمل على إنجاز ملفات عدة مع وزير التربية وبخاصة ملف التفرغ

    الأكثر قراءة

    التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
    غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين
    للمهوّلين والقلقين.. "لا حرب ولا مَن يحزنون"!