بهاء الحريري: سنعمل على إعادة العاصمة بيروت منارة تجمع اللبنانيين

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري فور وصوله إلى العاصمة بيروت (الخميس 27-6-2024)، سعيه للعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين.

وكتب الحريري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:

“وصلت اليوم إلى العاصمة بيروت التي أحبها والدي الشهيد رفيق الحريري، ومعاً سنعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين. ولا ننسى جنوب لبنان الصامد وأهله الكرام الذين لن نتخلى عنهم وسنقف إلى جانبهم لإعادة بناء الجنوب وتحصينه وحمايته من العدوان الغاشم الذي يتعرض له”.

وصلت اليوم إلى العاصمة #بيروت التي أحبها والدي الشهيد رفيق الحريري، ومعاً سنعمل على إعادة العاصمة منارة تجمع اللبنانيين. ولا ننسى #جنوب_لبنان الصامد وأهله الكرام الذين لن نتخلى عنهم وسنقف إلى جانبهم لإعادة بناء الجنوب وتحصينه وحمايته من العدوان الغاشم الذي يتعرض له. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) June 27, 2024