بهاء الحريري: للعمل معاً بجدّية والتصويت الكثيف بالانتخابات المقبلة

توجه رجل الأعمال بهاء الحريري بكلمة للبنانيين خلال إطلاق حركة “سوا للبنان” خطتها للنهوض والتغيير. وشكر بهاء الحريري بداية الموجودين لتكريس وقتهم ليسمعوا ماذا ستقدم هذه الحركة للبنان.

وأكد الحريري أن “هذا اليوم مفصلي لحركة سوا للبنان التي من خلاله سيتم الإعلان عن البنية الديمقراطية الجديدة لحركتنا السياسية والتي ممكن أن تكون مثالاً يحتذى فيه بالإصلاح والشفافية لبناء وطن يعمل من أجل الجميع”.

وقال: “بدأنا بتأسيس حركة سوا للبنان منذ أكثر من عام وتطوّرت بوتيرة تخطّتْ أحلامي، واليوم هذه الهيكلية الجديدة ستسمح بتحقيق كل ما هو مطلوب للبنان من خلال حركة ساهم في بنائها ودعمها أشخاص كرّسوا نفسهن لصالح هذا البلد”.

ورأى بهاء الحريري أن “مبادئ هذه الحركة تتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي وشركاء لبنان الطبيعيين وحلفاءه من دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية كافة الداعمة له والرامية لإعادة نمو وازدهار بلدنا”.

وأكد أن “سوا للبنان حركة سياسية غير طائفية، لديها رؤية وتطلعات وحلول حقيقية لمعالجة التحديات التي يواجهها لبنان، ويمكنكم لمس هذه الأبعاد من خلال الأعضاء الذين ينتمون إلى الحركة والذين يمثلون الأجيال الشابة والنخب الفكرية من القادة في لبنان من جميع الطوائف من دون تمييز ووجودكن معنا اليوم خير مثال”.

وأشار إلى أن الدليل على تنوّع هذه حركة واختلافها عما سبقها من أحزاب وتيارات هي أنها لا ترتبط باسم او عائلة، لذا لن أكون أبداً رئيساً لسوا للبنان.

مضيفاً أن “السبب الرئيسي لإنشاء سوا للبنان هو لتأييد الاجيال المقبلة بالكامل وسنسعى جاهدين ونكرّس كل طاقاتنا لتوفير كل شيء يحتاجونه لترسيخ نجاحهم، وبقاءهم في لبنان.

وتابع: “هذا هو المسار الذي أراد والدي الشهيد رحمه الله دعمه، بعدما أدرك الحاجة الملحّة لدعم البشر قبل الحجر، عبر وضع أسس متينة للتعليم وبناء اقتصاد متنوّع يعمل من أجل ازدهار ورفاهية جميع اللبنانيين”.

وأردف: “سوا للبنان هي فصل جديد في مسار لبنان نحو الأفضل”.

كما لفت إلى أنه حان الوقت لتغيير السياسات والشخصيات الذين قادوا البلاد نحو الهاوية وحولوه إلى أرض قاحلة. وقال: “لن نسمح بعد الآن باستمرار من وضعنا في جهنم”.

وقال: “حان الوقت لدعم سياسات الإصلاح يداً بيد التي من شأنها القضاء على الفساد ومن الضروري أن نعمل على تعزيز وجود محاكم قادرة على تطبيق القانون بشكل عادل وترسيخ مبدأ العقاب”.

وأضاف: “حان الوقت لوضع نظام مصرفي يعمل لصالح صغار المودعين ويحفظ حقوقهم… حان الوقت لأن تكون جميع الحكومات المتعاقبة مسؤولة امام الناس وحريصة على ايجاد الحلول”.

ورأى الحريري أن لبنان يستحق أن يكون دولة حرة ومستقلة ومزدهرة، لكن هذا الحلم لا يتحقق إلا إذا تحركنا “سوا”.

وشدد على أنه لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي بعد اليوم، منذ هذه اللحظة نحن وسوا للبنان سندعو للعمل معاً بجدّية وللتصويت الكثيف بالانتخابات المقبلة لأنها اول خطوة بالاتجاه الصحيح.