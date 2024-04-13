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بهاء الحريري: سيبقى الـ 13 من نيسان يوماً أسوداً في ذاكرة لبنان

منذ 39 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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أكد الشيخ بهاء الحريري، أن تاريخ الـ 13 من نيسان سيبقى يوماً أسوداً في ذاكرة لبنان.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة “إكس”:

“سيبقى الـ 13 من نيسان يوماً أسوداً في ذاكرة لبنان، وكي لا يتكرر الماضي يبقى الرهان أكثر من أي يوم مضى على وحدة اللبنانيين وتمسكهم بوطنهم ونبذ كل الخلافات والعصبيات الطائفية والمذهبية”.

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