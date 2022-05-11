بهاء الحريري: شيرين أبو عاقلة نقلت معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله للعالم

غرّد رجل الأعمال بهاء الحريري على حسابه عبر تويتر كاتبًا:

“ندين قتل الإعلامية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الإحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بواجبها المهني”.

وأضاف: “خسر الاعلام العربي اليوم صحافية كانت على مدى 20 عاماً، تنقل معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله للعالم أجمع”.

ندين قتل الإعلامية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الإحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بواجبها المهني. خسر الاعلام العربي اليوم صحافية كانت على مدى 20 عاماً، تنقل معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله للعالم أجمع. pic.twitter.com/AX5LrXAjoq — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 11, 2022