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بهاء الحريري: شيرين أبو عاقلة نقلت معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله للعالم

11 - مايو - 2022
آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 2:08 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد رجل الأعمال بهاء الحريري على حسابه عبر تويتر كاتبًا:

“ندين قتل الإعلامية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الإحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بواجبها المهني”.

وأضاف: “خسر الاعلام العربي اليوم صحافية كانت على مدى 20 عاماً، تنقل معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله للعالم أجمع”.

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