بهاء الحريري عقب لقائه الرئس سلام: لا وجود لدولة حقيقية في ظل سلاح خارج عن سلطتها

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري، اليوم الخميس، رئيس الحكومة نواف سلام مؤكداً على دعمه الكامل لقرار الحكومة تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله وكل المجموعات المسلحة غير الشرعية.

وكتب عبر منصة “إكس”: “التقيت اليوم دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وأكدت دعمي الكامل لقرار الحكومة تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله وكل المجموعات المسلحة غير الشرعية”.

وأضاف “إنها خطوة أساسية على طريق استعادة سلطة الدولة. كما ناقشنا الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جريئة، وسيادة كاملة، وخطة تعافٍ اقتصادي حقيقية”.

وتابع “يجب أن يُبنى مستقبل لبنان على دولة المؤسسات. فلا وجود لدولة حقيقية في ظل سلاح خارج عن سلطتها”.

