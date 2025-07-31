بهاء الحريري عقب لقائه السفير الإيطالي: نواصل البحث في المسار الأمثل لمستقبل لبنان

زار الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الخميس السفارة الإيطالي في لبنان، والتقى السفير فابريزيو مارشيلي، وجرى نقاش مثمر تمحور حول التّحديات والفرص الأساسية بينما نواصل البحث في المسار الأمثل لمستقبل لبنان.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“سررت اليوم بزيارة السفارة الإيطالية، حيث عقدت لقاءً قيّماً مع سعادة السفير فابريزيو مارشيلي. دار بيننا نقاش مثمر للغاية، تمحور حول التّحديات والفرص الأساسية بينما نواصل البحث في المسار الأمثل لمستقبل لبنان. أقدّر هذا التبادل الصّريح وأشكر سعادة السّفير على حسن الضّيافة”.

سررت اليوم بزيارة السفارة الإيطالية، حيث عقدت لقاءً قيّماً مع سعادة السفير فابريزيو مارشيلي. دار بيننا نقاش مثمر للغاية، تمحور حول التّحديات والفرص الأساسية بينما نواصل البحث في المسار الأمثل لمستقبل لبنان. أقدّر هذا التبادل الصّريح وأشكر سعادة السّفير على حسن الضّيافة.… pic.twitter.com/Ei1PKH4ZE0 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) July 31, 2025