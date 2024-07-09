بهاء الحريري: علينا معالجة وضع الطائفة السنية والظلم الذي تتعرض له

لليوم الثاني على التوالي استقبل الشيخ بهاء رفيق الحريري في فندق غراسياس- عدبل في محافظة عكار، المزيد من الوفود العكارية وفاعليات وشخصيات ورؤساء بلديات، حيث أكدت دعمها لمشروعه السياسي ناقلة له معاناتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

من ناحيته، جدد الشيخ بهاء الحريري تأكيده العمل على الأرض وبقوة لإعادة العجلة الاقتصادية إلى منطقة الشمال، واعداً بتلبية مطالب أهالي المنطقة والرجوع الى المسار والتعاون والتواصل لبناء البلد وإعادة إحياء مشروع رفيق الحريري، وإنجاز العديد من المشاريع التي من شأنها خدمة الشمال ككل، من خلال التزامه بتحقيق كافة المشاريع الذي كان يطمح الرئيس الشهيد بتنفيذها على الأراضي اللبنانية بشكل عام وفي الشمال خاصة.

كاشفاً عن مخطط توجيهي متكامل للشمال يعمل عليه بالتنسيق مع الجهات الرسمية، باعتبار أن للدولة دوراً أساسياً كما للقطاع الخاص أيضا.

وقال: “والدي رحمه الله علم أكثر من 35 ألف طالب وقد استغرق هذا الإنجاز أكثر من عقد، لذلك علينا أن نتروى في تحقيق المشاريع لتنجز بشكل منظم بعيدا عن الفوضوية، ولكن أعدكم أننا سنبدأ بالتنفيذ في وقت قريب، وسنعمل على تلبية احتياجات ومطالب كل منطقة، كما أننا سنأخذ بعين الاعتبار حاجة الشمال لمشاريع صناعية وزراعية وسياحية وغيرها”.

مشيراً إلى النجاح الذي حققه في محافظته على كافة المؤسسات التي ورثها عن والده في لبنان، والتي لا تزال تعمل بكفاءة عالية.

وأضاف: “رغم ثورة التغيير والانتخابات النيابية التي تلتها، فإننا لم نشهد أي انجاز ويصح القول أنه “تمخض الجبل فتولد فأرا”.

وإذ أكد إيمانه بمبدأ احترام القانون، شدد على وجوب معالجة وضع الطائفة السنية والظلم الذي تتعرض له بموازاة المشروع الوطني.

وقال: “موقفي بات واضحاً من موضوع “التحالف الرباعي” لذلك أرى انه لا يحق لأحد من آل الحريري أن يكون جزءاً من هذا التحالف، ورغم ذلك أعود وأكرر انني مستعد للتفاوض ولكن ليس على حساب طائفتي مهما تكن الأسباب”.

ورأى الحريري أن ما نشهده من تغييرات في المنطقة على الصعد كافة، تؤكد صحة مشروع رفيق الحريري ورؤيته للأمور.

على صعيد آخر، أكد الشيخ بهاء الحريري مجددا عودة منصة “صوت بيروت إنترناشونال” للعمل بشكل أقوى وأوسع بالتزامن مع تحركه وإطلاق مشروعه.