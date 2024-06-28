بهاء الحريري: عنوان خطنا وعودتنا هو الاعتدال وبيتنا مفتوح للجميع

جدد بهاء رفيق الحريري تأكيده” العمل لاستكمال مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مستهلا نشاطه في بيروت صباح اليوم بزيارة ضريح والده في وسط العاصمة، حيث قرأ سورة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

بعد ذلك، انتقل إلى مسجد محمد الأمين حيث أدى صلاة الجمعة.

زيارة دار الأيتام

ثم توجه إلى مركز الزاهر، المقر العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية في منطقة الظريف، حيث كان في استقباله رئيس مجلس العمدة عارف اليافي وأعضاء مجلس العمدة والمدير العام بشار قوتلي.

واستذكر اليافي “مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في دعم الخير وخصوصا دار الأيتام الإسلامية”. ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي حول خدمات الدار وأهم المشاريع التي تسعى إلى تحقيقها لخدمة الفئات الأشد فقراً في المجتمع. كما استمع الحريري إلى مطالب وحاجات المؤسسة وكيفية تقديم الدعم لها من خلال إقامة مشاريع مستدامة.

وفي المناسبة، أقيم حفل غداء في مركز” أشغالنا” التابع للدار على شرف الحريري، حضره عدد كبير من الشخصيات البيروتية.

وقال الحريري: “نحن على مسيرة الرئيس الشهيد وسنعمل على استكمالها، ولا عودة إلى الوراء. هذا قرار اتخذناه والمسيرة مستمرة ونحن لها”.

وردا على سؤال حول إمكان التعاون مع الرئيس سعد الحريري، قال: “نحن سنكمل مسيرة الرئيس الشهيد وسعد هو أخي وحبيبي”.

وعن سؤال حول إذا كانت زياراته ستقتصر على المناطق السنية أو ستشمل مناطق مسيحية أيضا، أجاب: “عنوان خطنا وعودتنا هو الاعتدال، وبيتنا مفتوح للجميع وهناك جملة خطوات سنقوم بها في المرحلة المقبلة”.

وعما إذا كان سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال: “بإذن الله”.