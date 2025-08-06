بهاء الحريري: عودة الحركة في مطار رفيق الحريري بهذا الزخم إشارة إيجابية على تمسّك المغتربين بلبنان

قال الشيخ بهاء رفيق الحريري، على منصة “إكس”، تعليقاً على أعداد الوافدين إلى لبنان في تموز بأنها “الأعلى منذ بداية العام”: ‏”إن عودة الحركة في ⁧‫مطار رفيق الحريري الدولي‬⁩ بهذا الزخم إشارة إيجابية على تمسّك المغتربين اللبنانيين والسياح بلبنان”.

وأضاف “‏لكن هذه الأرقام لن تتحوّل إلى نمو مستدام من دون الاستقرار، الثقة، والإصلاح الاقتصادي الجاد.

‏⁧‫لبنان‬⁩ قادر على النهوض إذا استعدنا الدولة”.

عودة الحركة في #مطار_رفيق_الحريري_الدولي بهذا الزخم إشارة إيجابية على تمسّك المغتربين اللبنانيين والسياح بلبنان.

لكن هذه الأرقام لن تتحوّل إلى نمو مستدام من دون الاستقرار، الثقة، والإصلاح الاقتصادي الجاد.#لبنان قادر على النهوض إذا استعدنا الدولة. https://t.co/NoVHYl86Bv — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 6, 2025