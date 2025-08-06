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بهاء الحريري: عودة الحركة في مطار رفيق الحريري بهذا الزخم إشارة إيجابية على تمسّك المغتربين بلبنان

منذ 21 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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قال الشيخ بهاء رفيق الحريري، على منصة “إكس”، تعليقاً على أعداد الوافدين إلى لبنان في تموز بأنها “الأعلى منذ بداية العام”: ‏”إن عودة الحركة في ⁧‫مطار رفيق الحريري الدولي‬⁩ بهذا الزخم إشارة إيجابية على تمسّك المغتربين اللبنانيين والسياح بلبنان”.

وأضاف “‏لكن هذه الأرقام لن تتحوّل إلى نمو مستدام من دون الاستقرار، الثقة، والإصلاح الاقتصادي الجاد.
‏⁧‫لبنان‬⁩ قادر على النهوض إذا استعدنا الدولة”.

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