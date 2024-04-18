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بهاء الحريري: فقدنا جزءاً أساسياً من حياتنا بوفاة "أبا نادر"‎

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2024 11:59 صباحًا
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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نعى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، السيد مصطفى الحريري زوج النائبة السابقة بهّية الحريري.

وقال الشيخ بهاء في منشور عبر منصة “إكس”: “فقدنا صباح اليوم زوج عمتي أبا نادر ذلك الرجل الخلوق الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.”

“أُعزي نفسي وأعزي عمتي الحبيبة بهية وعائلتها وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان على رحيل فقيدنا الغالي”.

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