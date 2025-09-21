بهاء الحريري في اليوم الدولي للسلام: السلام ليس غياب الحرب فقط بل حضور العدالة وقوة المؤسسات

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“في اليوم الدولي للسلام نتذكّر أن السلام ليس غياب الحرب فقط، بل حضور العدالة، قوة المؤسسات، الحوار البنّاء، ووحدة الصف.

مستقبل لبنان، كما مستقبل منطقتنا، يقوم على سيادة تحمي الكرامة، تعزّز التماسك، وتحول ضعفنا إلى نهضة متجددة.”

