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بهاء الحريري في ذكرى تفجير مرفأ بيروت: العدالة حق للشهداء والجرحى

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2025 9:34 صباحًا
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور على منصة إكس:

في ذكرى تفجير مرفأ بيروت نتذكر الوجع والغضب والجريمة التي قررت في قلب العاصمة بيروت، ونؤكد أن المرافئ والمعابر يجب أن تكون الدولة بيد وحده، وأن لا نقول بتخزين خطرة حتى حياة اللبنانيين والمقيمين. العدالة حقٌ للشهداء والجرحى، والقصاص من المتورطين واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

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