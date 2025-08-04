بهاء الحريري في ذكرى تفجير مرفأ بيروت: العدالة حق للشهداء والجرحى

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور على منصة إكس:

في ذكرى تفجير مرفأ بيروت نتذكر الوجع والغضب والجريمة التي قررت في قلب العاصمة بيروت، ونؤكد أن المرافئ والمعابر يجب أن تكون الدولة بيد وحده، وأن لا نقول بتخزين خطرة حتى حياة اللبنانيين والمقيمين. العدالة حقٌ للشهداء والجرحى، والقصاص من المتورطين واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

في ذكرى #تفجير_مرفأ_بيروت نستذكر الوجع والغضب والجريمة التي وقعت في قلب العاصمة بيروت، ونؤكد أن المرافئ و المعابر يجب أن تكون بيد الدولة وحدها، وأن لا يُسمح بتخزين مواد خطرة تهدد حياة اللبنانيين والمقيمين. العدالة حقٌ للشهداء والجرحى، والقصاص من المتورطين واجب وطني وأخلاقي لا… pic.twitter.com/St7WcmGZQ6 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 4, 2025