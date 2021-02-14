بهاء الحريري في ذكرى إغتيال والده: إستشهد رفيق ولكن حلمه باقٍ

في الذكرى السادسة عشر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غرّد نجله الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً “والدي الشهيد كان رجلاً طامحاً لتحقيق الأفضل للبنان وشعبه، و ذكراه باقية في قلوبنا، في كل يوم نتذكر رفيق الحريري من خلال إنجازاته و رغبته بجعل لبنان وشعبه في طليعة الدول والشعوب في العالم”.

وأضاف بهاء الحريري “إستشهد رفيق ولكن حلمه باقٍ”.

والدي الشهيد كان رجلاً طامحاً لتحقيق الأفضل للبنان وشعبه، و ذكراه باقية في قلوبنا، في كل يوم نتذكر رفيق الحريري من خلال إنجازاته و رغبته بجعل لبنان وشعبه في طليعة الدول والشعوب في العالم. إستشهد رفيق ولكن حلمه باقٍ. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) February 14, 2021