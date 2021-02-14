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بهاء الحريري في ذكرى إغتيال والده: إستشهد رفيق ولكن حلمه باقٍ

14 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 5:58 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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في الذكرى السادسة عشر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غرّد نجله الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً “والدي الشهيد كان رجلاً طامحاً لتحقيق الأفضل للبنان وشعبه، و ذكراه باقية في قلوبنا، في كل يوم نتذكر رفيق الحريري من خلال إنجازاته و رغبته بجعل لبنان وشعبه في طليعة الدول والشعوب في العالم”.

وأضاف بهاء الحريري “إستشهد رفيق ولكن حلمه باقٍ”.

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