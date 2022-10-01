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بهاء الحريري: في ذكرى‎ ‎اتفاق‎ ‎الطائف نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري

منذ 5 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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أعاد رجل الأعمال بهاء الحريري نشر تغريدة الرئيس التنفيذي لصوت بيروت انترناشونال جيري ماهر الذي قال: “في ذكرى اتفاق الطائف نتذكر الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، مهندس هذا الاتفاق ورجل العهد الجديد في وطن شرذمته الصراعات والحرب الأهلية فجاء منقذاً ومخلصاً لكل اللبنانيين بدون إستثناء”.

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