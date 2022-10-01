بهاء الحريري: في ذكرى‎ ‎اتفاق‎ ‎الطائف نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري

أعاد رجل الأعمال بهاء الحريري نشر تغريدة الرئيس التنفيذي لصوت بيروت انترناشونال جيري ماهر الذي قال: “في ذكرى اتفاق الطائف نتذكر الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، مهندس هذا الاتفاق ورجل العهد الجديد في وطن شرذمته الصراعات والحرب الأهلية فجاء منقذاً ومخلصاً لكل اللبنانيين بدون إستثناء”.

في #ذكرى_اتفاق_الطائف نتذكر الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، مهندس هذا الاتفاق ورجل العهد الجديد في وطن شرذمته الصراعات والحرب الأهلية فجاء منقذاً ومخلصاً لكل اللبنانيين بدون إستثناء. pic.twitter.com/Mhx9nH8Lga — Jerry Maher (@jerrymahers) October 1, 2022