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بهاء الحريري في ذكرى اغتيال تويني: غبت عن لبنان ولكن كلماتك لا زالت تنبض

12 - ديسمبر - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر، قائلاً:

“١٦ عاماً على اغتيال الشهيد جبران تويني. ١٦ عاماً على اغتيال صاحب القَسَم الميثاقي الجامع بين أبناء الوطن. جبران تويني، السيادي الحر والمستقل، غبت عن لبنان ولكن كلماتك لا زالت تنبض في قلوب اللبنانيين الأحرار وفي ساحات الثورة”.

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