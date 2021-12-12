بهاء الحريري في ذكرى اغتيال تويني: غبت عن لبنان ولكن كلماتك لا زالت تنبض

غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر، قائلاً:

“١٦ عاماً على اغتيال الشهيد جبران تويني. ١٦ عاماً على اغتيال صاحب القَسَم الميثاقي الجامع بين أبناء الوطن. جبران تويني، السيادي الحر والمستقل، غبت عن لبنان ولكن كلماتك لا زالت تنبض في قلوب اللبنانيين الأحرار وفي ساحات الثورة”.

١٦ عاماً على اغتيال الشهيد جبران تويني. ١٦ عاماً على اغتيال صاحب القَسَم الميثاقي الجامع بين أبناء الوطن. جبران تويني، السيادي الحر والمستقل، غبت عن لبنان ولكن كلماتك لا زالت تنبض في قلوب اللبنانيين الأحرار وفي ساحات الثورة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) December 12, 2021