بهاء الحريري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: كم نحن اليوم بحاجة إلى قائد بحجم الإمام

وكتب بهاء الحريري عبر وقع “أكس”: في الذكرى الـ٤٧ لتغييب الإمام موسى الصدر، نستحضر رجلاً حمل مشروعًا وطنيًا جامعًا، رفع راية العدالة والعيش المشترك، ودعا إلى دولة القانون والمؤسسات.

كم نحن اليوم بحاجة إلى قائد بحجم الإمام، يوحّد ولا يفرّق، يبني ولا يهدم، ليعيد للبنان رسالته وهويته الجامعة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 31, 2025