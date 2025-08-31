الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: كم نحن اليوم بحاجة إلى قائد بحجم الإمام

منذ 35 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

في ذكرى تغييبه، استذكر الشيخ بهاء الحريري الإمام موسى الصدر ، قائلاً، كم نحن اليوم بحاجة إلى قائد بحجم الإمام، يوحّد ولا يفرّق.

وكتب بهاء الحريري عبر وقع “أكس”: في الذكرى الـ٤٧ لتغييب الإمام موسى الصدر، نستحضر رجلاً حمل مشروعًا وطنيًا جامعًا، رفع راية العدالة والعيش المشترك، ودعا إلى دولة القانون والمؤسسات.

كم نحن اليوم بحاجة إلى قائد بحجم الإمام، يوحّد ولا يفرّق، يبني ولا يهدم، ليعيد للبنان رسالته وهويته الجامعة.

