بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2025 7:07 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

في الذكرى الثانية عشر لتفجير مسجدي التقوى والسلام، شدد الشيخ بهاء رفيق الحريري أن “العدالة تبقى حقًا ثابتًا لأهالي الشهداء ولطرابلس و لبنان”، مضيفاً أن “الجريمة لا تسقط بالتقادم”.

وقال الحريري أنه “لا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة،” معبراً عن استنكاره “للجريمة الإرهابية التي أرادت ضرب الاعتدال وإشعال الفتنة.”

وكتب الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“في مثل هذا اليوم من عام 2013، استهدفت يد الغدر مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، فسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. جريمة إرهابية أرادت ضرب الاعتدال وإشعال الفتنة، وكان وراءها نظام الاستبداد الذي حاول أن يجعل من لبنان ساحة لحروبه.

اليوم، ذلك النظام سقط، لكن العدالة تبقى حقًا ثابتًا لأهالي الشهداء ولطرابلس و لبنان. فالجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة.

رحم الله الشهداء الأبرار، ولتبقَ طرابلس مدينة الاعتدال والعيش المشترك، عصيّة على مشاريع الفتنة والقتل.”

