الثلاثاء 12 شعبان 1443 ﻫ - 15 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري في ذكرى 14 آذار: نحتاج الى انتفاضة جديدة تضع حدًّا للتمدد الإيراني

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 4:03 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لثورة الأرز، أشار بهاء الحريري الى ان لبنان بات بحاجة الى انتفاضة جديدة تردع التمدد الايراني فيه.

وفي تغريدة على تويتر، قال الحريري : “بعد شهر على اغتيال والدي الشهيد، انتفض الشعب اللبناني في 14 آذار ضد الوصاية السورية، هاتفًا حرية سيادة استقلال” لافتا الى انه “بعد مرور 17 عامًا على انتفاضة الحرية، بتنا بحاجة إلى انتفاضة جديدة تضع حداً للتمدد الايراني”.

وأكد أن روح ثورة الأرز ستستمر حتى تحرير لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    صافي كالو
    صافي كالو لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: عوكر لا تحكمنا.. جعجع لن يرث “المستقبل”.. والسنيورة زئبقي
    شعار الجامعة اللبنانية
    متفرغو اللبنانية: للاعتصام في ساحة رياض الصلح الأربعاء
    أوجيرو
    المجلس التنفيذي لأوجيرو: إجراءات تصعيدية في حال لم تقر المطالب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    “خلصو دولارات المركزي.. جايي دور الذهب”
    متجر لبيع المواد الغذائية-تعبيرية
    500 الف طن من المساعدات الغذائية التركية الى لبنان.. قريباً
    المتهمة "نيكا نيكوبين" البالغة من العمر 21 عاماً
    طعنت رجلًا أثناء علاقة معه.. انتقاما لسليماني!