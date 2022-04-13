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بهاء الحريري في ذكرى 13 نيسان: لنعمل من أجل التغيير الحقيقي.. صوتوا ضدّن

13 - أبريل - 2022
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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يصادف يوم 13 نيسان ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975.

في هذا الإطار، وصف بهاء الحريري هذا اليوم بأنّه ذكرى أليمة في تاريخ لبنان، مشيرا الى “أننا لا نزال ندفع ثمن مآسيها رغم مرور 47 سنة”.

وفي تغريدة على تويتر، دعا الحريري الى التغيير الحقيقي من أجل مستقبل مشرق للبنان، قائلا: “لنتعظ ولنعمل من أجل التغيير الحقيقي من أجل مستقبل مشرق لوطننا وشعبنا، ولكي لا تتكرر هذه الذكرى المشؤومة… صوتوا ضدن”.

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