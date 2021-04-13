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بهاء الحريري في ذكرى 13 نيسان: نحتاج الى تقاسم المسؤولية للتغلب على الصعوبات

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 1:25 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “تصادف اليوم الذكرى الـ46 لاندلاع الحرب الاهلية اللبنانية التي ما زلنا نسعى جاهدين للتعافي من عواقبها”.

وأضاف: “خلال هذه الأوقات العصيبة، نحتاج الى تقاسم المسؤولية والوقوف متضامنين مع بعضنا البعض للتغلب على الصعوبات من أجل بناء دولة خالية من الفساد تعمل على حماية حقوق المواطنين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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