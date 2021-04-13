بهاء الحريري في ذكرى 13 نيسان: نحتاج الى تقاسم المسؤولية للتغلب على الصعوبات

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “تصادف اليوم الذكرى الـ46 لاندلاع الحرب الاهلية اللبنانية التي ما زلنا نسعى جاهدين للتعافي من عواقبها”.

وأضاف: “خلال هذه الأوقات العصيبة، نحتاج الى تقاسم المسؤولية والوقوف متضامنين مع بعضنا البعض للتغلب على الصعوبات من أجل بناء دولة خالية من الفساد تعمل على حماية حقوق المواطنين”.

تصادف اليوم الذكرى الـ٤٦ لإندلاع الحرب الاهلية اللبنانية التي ما زلنا نسعى جاهدين للتعافي من عواقبها. وخلال هذة الأوقات العصيبة، نحتاج الى تقاسم المسؤولية والوقوف متضامنين مع بعضنا البعض للتغلب على الصعوبات من أجل بناء دولة خالية من الفساد تعمل على حماية حقوق المواطنين.#١٣_نيسان — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 13, 2021