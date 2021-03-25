بهاء الحريري في عيد البشارة: حبذا لو أننا نأخذ العبر من معاني هذا العيد

بمناسبة عيد البشارة غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً “لبنان في عيد البشارة هو البلدُ الوحيد في التاريخ الذي يجمعُ المسيحيين والمسلمين في يوم وطني واحد”.

واضاف “حبذا لو أننا نأخذ العبر من معاني هذا العيد الذي نحتفل به سنويًّا، ونعمل على مزيد من التقارب بين الديانتين فنتّحدُ وننهض بلبنان من جديد”.

لبنان في #عيد_البشارة هو البلدُ الوحيد في التاريخ الذي يجمعُ المسيحيين والمسلمين في يوم وطني واحد.

حبذا لو أننا نأخذ العبر من معاني هذا العيد الذي نحتفل به سنويًّا، ونعمل على مزيد من التقارب بين الديانتين فنتّحدُ وننهض بلبنان من جديد. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 25, 2021