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بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2024 3:12 مساءً
الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري

الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري

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وصل الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري إلى العاصمة بيروت بعد غياب دام لسنوات عن لبنان.

واستهل بهاء الحريري وصوله بزيارة ضريح والده الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في ساحة الشهداء في بيروت.

ومن ثم انتقل إلى صيدا لتلقي واجب العزاء في مجدليون بوفاة زوج النائب بهية الحريري، “مصطفى الحريري”.

وكان الحريري قد نعى يوم أمس الخميس 18\4\2024، السيد مصطفى الحريري زوج النائبة السابقة بهّية الحريري.

وقال الشيخ بهاء في منشور عبر منصة “إكس”: “فقدنا صباح اليوم زوج عمتي أبا نادر ذلك الرجل الخلوق الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

“أُعزي نفسي وأعزي عمتي الحبيبة بهية وعائلتها وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان على رحيل فقيدنا الغالي”.

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