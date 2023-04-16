بهاء الحريري: كلنا أمل بقيامة لبنان الذي لا يزال مصيره معلقاً بمصالح المنظومة السياسية

تقدم الشيخ بهاء الحريري بالتهنئة إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح.

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“بمناسبة عيد الفصح المجيد أتقدم بالتهنئة الى اللبنانيين عموما و إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً، وكلنا امل بقيامة لبنان الذي لا يزال مصيره معلق بمصالح المنظومة السياسية التي تعبث بمصير البلد ومواطنيه”.

بمناسبة عيد الفصح المجيد اتقدم بالتهنئة الى اللبنانيين عوما و إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً، وكلنا امل بقيامة لبنان الذي لا يزال مصيره معلق بمصالح المنظومة السياسية التي تعبث بمصير البلد ومواطنيه. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 16, 2023