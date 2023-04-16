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بهاء الحريري: كلنا أمل بقيامة لبنان الذي لا يزال مصيره معلقاً بمصالح المنظومة السياسية

منذ 13 ثانية
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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تقدم الشيخ بهاء الحريري بالتهنئة إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح.

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“بمناسبة عيد الفصح المجيد أتقدم بالتهنئة الى اللبنانيين عموما و إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً، وكلنا امل بقيامة لبنان الذي لا يزال مصيره معلق بمصالح المنظومة السياسية التي تعبث بمصير البلد ومواطنيه”.

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