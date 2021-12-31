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بهاء الحريري: كل عام ولبنان واللبنانيون بخير وأمل يوازي حجم إنجازاتهم وأحلامهم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 7:13 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر:

“اقترب العام من إسدال ستارته بما حمل من تحديات وصبر لشعب أثبت مكانته بين شعوب العالم. على مدى العقود أنجب لبنان الكثير من الطاقات التي أسهمت في بناء ماضيه وأوفد العديد للعالم بأسره للمساهمة في بناء مجتمعاته. صدى ذلك الشعب وتأثيره الإيجابي فاق حجمه أضعافاً.

نقول لهم، غن شعب تلك الأرض الذي ساهم الكثير من أبنائه وبناته ببناء أُصُر واقتصاديات العديد من الدول في العالم، هو نفسه الذي سينفض الغبار والصدأ الذي تسببت به تلك المنظومة ويبدأ فجر الوطن الجديد.

سنودع هذا العام ومعه الأعوام السابقة ونبدأ برسم صورة الوطن التي تعكس روح شعبه الذي سيبدأ بدوره رحلة بناء لبنان العصري بدءاً من الانتخابات المقبلة ووصولاً إلى التغيير المنشود.

فلنتذكر دائماً أن أحلك أوقات الليل تلك التي تسبق بزوغ الفجر.

كل عام ولبنان واللبنانيون بخير وأمل يوازي حجم إنجازاتهم وأحلامهم”.

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