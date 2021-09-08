الأربعاء 1 صفر 1443 ﻫ - 8 سبتمبر 2021 |
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بهاء الحريري: لا تزال هناك بارقة أمل في القطاع التربوي في لبنان

منذ 46 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً: على الرغم من الصعوبات التي يمرّ بها القطاع التربوي في لبنان جرّاء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، لا تزال هناك بارقة أمل في هذا القطاع، إذ تستمر المؤسسات التربوية في لبنان بتصدّر الخارطة العالمية التربوية.

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