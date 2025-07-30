بهاء الحريري: لبنان والمنطقة يمران بظروف حساسة تستدعي العمل بكل الطرق لمساعدة الوطن

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري، فور وصوله إلى بيروت، أنه سيعود مع عائلته بشكل دائم إلى لبنان في شهر أيلول المقبل، مشدداً على أن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود ووجود الصادقين والمخلصين.

وقال الحريري في تصريح للـLBCI: “رسالتنا جامعة، ونتكلم عن تاريخ عمره ألف عام”، مشيرًا إلى أن لبنان والمنطقة يمران بظروف حساسة، تستدعي العمل بكل الطرق لمساعدة الوطن.

وأضاف: “نحن موجودون هنا على رأس الحريرية السياسية، وسنحاول دعم لبنان بكل ما أوتينا من إمكانات”، متطرقاً أيضاً إلى رسالته التي وجّهها في عيد الأضحى إلى الإخوة الشيعة، والتي تطرّقت إلى جبل عامل وامتداده إلى بلاد بشارة، معتبراً أننا في لبنان “شعب واحد”