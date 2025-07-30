الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: لبنان والمنطقة يمران بظروف حساسة تستدعي العمل بكل الطرق لمساعدة الوطن

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2025 6:21 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري، فور وصوله إلى بيروت، أنه سيعود مع عائلته بشكل دائم إلى لبنان في شهر أيلول المقبل، مشدداً على أن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود ووجود الصادقين والمخلصين.

وقال الحريري في تصريح للـLBCI: “رسالتنا جامعة، ونتكلم عن تاريخ عمره ألف عام”، مشيرًا إلى أن لبنان والمنطقة يمران بظروف حساسة، تستدعي العمل بكل الطرق لمساعدة الوطن.

وأضاف: “نحن موجودون هنا على رأس الحريرية السياسية، وسنحاول دعم لبنان بكل ما أوتينا من إمكانات”، متطرقاً أيضاً إلى رسالته التي وجّهها في عيد الأضحى إلى الإخوة الشيعة، والتي تطرّقت إلى جبل عامل وامتداده إلى بلاد بشارة، معتبراً أننا في لبنان “شعب واحد”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العدل عادل نصار
    وزير العدل يتسلّم مغلّفاً يحمل التشكيلات القضائية.. وهذه أبرزها
    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
    الرئيس سلام يبحث آخر المستجدات مع بلاسخارت.. إليكم التفاصيل
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    حزب الله يستعد للحرب!

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة