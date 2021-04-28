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بهاء الحريري: لتنفيذ حل عاجل وفعّال لمعالجة السموم في بحيرة القرعون

28 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 5:56 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع “تويتر” قائلاً “محزنة جداً المشاهد الكارثية التي انتشرت لبحيرة القرعون والتي أظهرت اسماكًا نافقة في محيط البحيرة. بغض النظر عما اذا كان السبب وراء هذة الكارثة هو التلوث، يبقى من الهام ان تتكثّف الجهود وتتحد لتنفيذ حل عاجل وفعّال لمعالجة السموم الخطيرة الموجودة فيها”.

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