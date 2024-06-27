الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري لدى وصوله إلى بيروت: عودتي هي لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2024 7:25 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

وصل الشيخ بهاء رفيق الحريري بعد عصر (الخميس 27-6-2024) إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في زيارة هامة وسط متابعة واهتمام من قبل شخصيات وفاعليات من كافة شرائح المجتمع اللبناني، حيث سيكون له عدد من اللقاءات والاجتماعات بمختلف المناطق اللبنانية.

وأعرب بهاء الحريري لدى استقباله في المطار في حديث إعلامي عن سعادته بعودته إلى بلده لبنان، مستذكراً رحلاته السابقة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأكد الحريري أن انطلاق جولته السياسية ستكون من بيروت ومنها إلى كافة المناطق، مشيراً إلى أن عودته إلى لبنان هي لاستكمال مسيرة رفيق الحريري وتنفيذ مبادئها.

وقد أبدى عدد كبير من الشخصيات لا سيما السنية منها رغبتها بالاجتماع مع الشيخ بهاء الحريري والاطلاع منه بشكل مباشر على مشروعه السياسي الذي يحاكي الواقع اللبناني في ظل التشتت والفراغ التي تعاني منه طائفته.

وسيطلع الشيخ بهاء الحريري من سيلتقيهم على رؤيته السياسية الاقتصادية الشاملة الواضحة المعالم والتي قام بالتخطيط لها بتأني مع فريق اختصاصي للمساهمة في إنقاذ الوضع العام في البلد، ووقف الانهيار الذي يعاني منه، ويبدو ان الشيخ بهاء الحريري سيكون منفتحا للبحث عن السبل الأفضل من خلال التعاون مع الغيورين على لبنان ومصالحه من اجل العمل لتحقيق ما يمكن من مشاريع حيوية وانمائية تصب في خدمة المجتمع اللبناني كافة.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

قائد الجيش جوزاف عون
صور.. قائد الجيش يشرف على محاكاة حية لإدارة الأزمات في جونية
زياد مكاري
وزير الإعلام: ندعو العالم ليشاهد بعينين اثنتين لا بعين واحدة جرائم اسرائيل
النائب قاسم هاشم
قاسم هاشم يتساءل عن زيارة "مشبوهة" لسفير دولة كبرى إلى الناعمة!

الأكثر قراءة

التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
جثة مجهولة
جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب