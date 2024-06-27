بهاء الحريري لدى وصوله إلى بيروت: عودتي هي لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

وصل الشيخ بهاء رفيق الحريري بعد عصر (الخميس 27-6-2024) إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في زيارة هامة وسط متابعة واهتمام من قبل شخصيات وفاعليات من كافة شرائح المجتمع اللبناني، حيث سيكون له عدد من اللقاءات والاجتماعات بمختلف المناطق اللبنانية.

وأعرب بهاء الحريري لدى استقباله في المطار في حديث إعلامي عن سعادته بعودته إلى بلده لبنان، مستذكراً رحلاته السابقة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأكد الحريري أن انطلاق جولته السياسية ستكون من بيروت ومنها إلى كافة المناطق، مشيراً إلى أن عودته إلى لبنان هي لاستكمال مسيرة رفيق الحريري وتنفيذ مبادئها.

وقد أبدى عدد كبير من الشخصيات لا سيما السنية منها رغبتها بالاجتماع مع الشيخ بهاء الحريري والاطلاع منه بشكل مباشر على مشروعه السياسي الذي يحاكي الواقع اللبناني في ظل التشتت والفراغ التي تعاني منه طائفته.

وسيطلع الشيخ بهاء الحريري من سيلتقيهم على رؤيته السياسية الاقتصادية الشاملة الواضحة المعالم والتي قام بالتخطيط لها بتأني مع فريق اختصاصي للمساهمة في إنقاذ الوضع العام في البلد، ووقف الانهيار الذي يعاني منه، ويبدو ان الشيخ بهاء الحريري سيكون منفتحا للبحث عن السبل الأفضل من خلال التعاون مع الغيورين على لبنان ومصالحه من اجل العمل لتحقيق ما يمكن من مشاريع حيوية وانمائية تصب في خدمة المجتمع اللبناني كافة.