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بهاء الحريري لـ”الجديد”: لبنان بحاجة إلى حكومة تكنوقراط مدعومة من الثورة

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2020 11:43 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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أكد الشيخ بهاء الحريري انه لم يكن يفكر بالتدخل بالشق السياسي في لبنان لكن “الازمة الإقتصادية تفرض على كل صاحب ضمير بالتدخل”، لافتا في مقابلة اجراها في برنامج “وهلق شو؟” عبر قناة الجديد ان “موضوع الأمن في لبنان حسّاس جدا لذلك انا موجود في الخارج”.

وشدد بهاء الحريري على ضرورة رحيل المنظومة الحاكمة، مؤكداً ان “حزب الله وكل زعماء الحرب أوصلوا البلد إلى الإفلاس وكل من له دور لوصولنا الى هذه الحال منذ 15 سنة حتى اليوم عليه أن يتنحّى عن الحكم”.

واعتبر الحريري ان “الحل في لبنان يكون بتنظيم الثورة والبيت الداخلي”، مشيراً الى أن ” لبنان بحاجة إلى حكومة تكنوقراط مدعومة من الثورة تستعيد الثقة من الداخل والخارج، وعلى الحكومة المقبلة ان تتفاوض مع صندوق النقد وتعمل على اعادة الاعمار وتباشر بالاصلاحات وايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية” واضاف” ‏انا على تنسيق وتواصل دائمين مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمجتمع المدني وعلى الثورة ان تنظّم نفسها وصوتها”.

واكد الشيخ بهاء انه ‏لا يريد من لبنان لا مال ولا سلطة ولا منصب نائب أو وزير أو رئيس حكومة، واشار الى انه “‏ليس صحيحا انّني رجل جو بايدن في المنطقة وأنا لست أميركياً ولا أصوت في الانتخابات”، وعن الوزير وئام وهاب قال ” ‏لا يجمعني شيء بوئام وهاب ولم أره منذ 15 سنة ولم أتواصل معه”.

وعن مشروعه السياسي شرح الشيخ بهاء “أساس مشروعي الذي سأعلن عنه قبل نهاية العام هو المواطن اللبناني ولا سيّما تأمين الوظائف وتحسين الوضع الإقتصادي”.

وعن الرئيس سعد قال بهاء الحريري ” ‏أحب ‎سعد الحريري لكن علينا متابعة طريق رفيق الحريري ودربه”.

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