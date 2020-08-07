بهاء الحريري لـ “CNN”: حزب الله يسيطر على مرفأ بيروت ونحن بحاجة الى تحقيق دولي فوري

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اكّد الشيخ بهاء الحريري انّ “حزب الله يسيطر على مرفأ بيروت ونحن بحاجة الى تحقيق دولي فوري في حادثة الانفجار التي ادّت الى دمار العاصمة”، داعيا الحكومة الى الرحيل والى تشكيل حكومة جديدة مستقلّة فعليا.

وقال الحريري في حديث لقناة الـ”CNN”: اتقدّم بتعازي الحارة لكل المواطنين اللبنانين خصوصا الذين فقدوا اشخاصا لهم جراء انفجار بيروت، أطالب بأن يأتي فريق تحقيق دولي مستقلّ للتحقيق بالحادثة”.

وشدّد الحريري على انّنا “لا يمكننا العيش في ظل هذه الحالة حيث يسيطر حزب الله على لبنان”.

وتابع: “تحدثت إلى البطريرك الراعي وأنا أدعم قرار حياد لبنان كما أعتبر أن على لبنان الانتقال من بلد إلى أمة أي الانتقال إلى ديمقراطية فعلية”.

واضاف: “أؤمن انه في الحياة على الإنسان أن يكون شفافا ولكن السياسيين لم يتعاملوا مع الشعب بشفافية كان الهدف منذ 15 عاماً أن ننقل لبنان من بلد إلى أمة ولكن أين نحن اليوم؟”

وختم الحريري: “ما حدث هذا الأسبوع مؤلم جداً وغير مقبول على الإطلاق والمشكلة أكبر من الجميع”.