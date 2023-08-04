بهاء الحريري: لفكّ أسر القضاء ومحاسبة كلّ المسؤولين عن جريمة المرفأ

استذكر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، في تغريدة له عبر “تويتر”، يوم انفجار مرفأ بيروت في “4 آب المشؤوم”، داعيًا إلى كشف كلّ المسؤولين عن هذه الجريمة.

وقال: “4 آب يوم مشؤوم وذكرى أليمة هزّت لبنان واللبنانيين. حان الوقت لفكّ أسر القضاء ليلعب دوره ويكشف كلّ المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم مهما علا شأنهم”.

وختم بالقول: “العدالة والرحمة لأرواح الشهداء”.

٤ اب يوم مشؤوم وذكرى اليمة هزت لبنان واللبنانيين. حان الوقت لفك اسر القضاء ليلعب دوره ويكشف كل المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم مهما علا شأنهم.

العدالة والرحمة لأرواح الشهداء. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 4, 2023