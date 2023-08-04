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بهاء الحريري: لفكّ أسر القضاء ومحاسبة كلّ المسؤولين عن جريمة المرفأ

منذ 38 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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استذكر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، في تغريدة له عبر “تويتر”، يوم انفجار مرفأ بيروت في “4 آب المشؤوم”، داعيًا إلى كشف كلّ المسؤولين عن هذه الجريمة.

وقال: “4 آب يوم مشؤوم وذكرى أليمة هزّت لبنان واللبنانيين. حان الوقت لفكّ أسر القضاء ليلعب دوره ويكشف كلّ المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم مهما علا شأنهم”.

وختم بالقول: “العدالة والرحمة لأرواح الشهداء”.

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