الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: لفكّ الحصار عن غزّة ووقف الإبادة الجماعيّة

منذ 45 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أدان الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري “ما يتعرّض له أهل فلسطين عامة وغزة خاصة من عقاب جماعي واعتداءات همجية وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”: “ندين ونشجب ما يتعرّض له أهل فلسطين عامة وغزة خاصة من عقاب جماعي واعتداءات همجية وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخر جرائم الاعتداءات الإسرائيلية قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتل مئات الأبرياء فيه، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية”.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بفكّ الحصار عن غزة ووقف فوري للإبادة الجماعية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    دبور لفرونتسكا: لضرورة التزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني في غزة
    النائب ميشال معوض
    معوض: لتحييد لبنان ومنع تحويله إلى ساحة حرب ودمار
    وزير التربية عباس الحلبي
    على وقع التوترات.. ماذا قرّر وزير التربية بشأن مدارس الجنوب؟

    الأكثر قراءة

    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين
    حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد" - USS Gerald Ford
    إحداهما تضم مفاعلاً نووياً.. معلومات هامة عن حاملتي الطائرات المتجهتين للشرق الأوسط؟