بهاء الحريري: لفكّ الحصار عن غزّة ووقف الإبادة الجماعيّة

أدان الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري “ما يتعرّض له أهل فلسطين عامة وغزة خاصة من عقاب جماعي واعتداءات همجية وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”: “ندين ونشجب ما يتعرّض له أهل فلسطين عامة وغزة خاصة من عقاب جماعي واعتداءات همجية وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخر جرائم الاعتداءات الإسرائيلية قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتل مئات الأبرياء فيه، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية”.

وأضاف: “نطالب المجتمع الدولي بفكّ الحصار عن غزة ووقف فوري للإبادة الجماعية”.

ندين ونشجب ما يتعرض له أهل فلسطين عامة وغزة خاصة من عقاب جماعي و اعتداءات همجية وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخر جرائم الاعتداءات الاسرائيلية قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتل مئات الأبرياء فيه ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية. نطالب المجتمع الدولي بفك… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 17, 2023