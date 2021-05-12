بهاء الحريري للشعب الفلسطيني: قلوبنا معكم

غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الفطر بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على مختلف المدن الفلسطينية قائلاً:” بينما يستعد العالمين العربي و الإسلامي للإحتفال بعيد الفطر يعاني أهل فلسطين من هجمة عنيفة تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة و الضفة الغربية ومدن الداخل.

#قلوبنا_معكم”.

بينما يستعد العالمين العربي و الإسلامي للإحتفال بعيد الفطر يعاني أهل فلسطين من هجمة عنيفة تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة و الضفة الغربية ومدن الداخل. #قلوبنا_معكم — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 12, 2021