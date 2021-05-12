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بهاء الحريري للشعب الفلسطيني: قلوبنا معكم

13 - مايو - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الفطر بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على مختلف المدن الفلسطينية قائلاً:” بينما يستعد العالمين العربي و الإسلامي للإحتفال بعيد الفطر يعاني أهل فلسطين من هجمة عنيفة تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة و الضفة الغربية ومدن الداخل.
#قلوبنا_معكم”.

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