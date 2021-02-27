بهاء الحريري: ما زلت أقف إلى جانب البطريرك وأدعم جهوده

كتب الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر”: “ما زلت اقف الى جانب البطريرك وادعم جهوده لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية التي يواجهها لبنان. الآن وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى التعبير عن الحياد الفعال والتي تجمع اللبنانيين معًا من أجل الإتحاد لإنقاذ بلدنا الحبيب لبنان”.

ما زلت اقف الى جانب البطريرك وادعم جهوده لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية التي يواجهها لبنان. الآن وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى التعبير عن الحياد الفعال والتي تجمع اللبنانيين معًا من أجل الإتحاد لإنقاذ بلدنا الحبيب لبنان 🇱🇧. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) February 27, 2021