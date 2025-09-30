الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري: ما يُطرح اليوم ليس مجرد تعديل قانوني بل محاولة فاضحة لسلب حق المغتربين الدستوري

منذ 4 دقائق
الشيخ بهاء رفيق الحريري

وصف الشيخ بهاء الحريري تعديل قانون الانتخاب بحق المغتربين بانه محاولة فاضحة لسلب المغتربين حقهم الدستوري في تقرير مصير وطنهم وصنع القرار.

وكتب بهاء الحريري عبر منصة “أكس”: ما يُطرح اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل محاولة فاضحة لسلب المغتربين حقهم الدستوري في تقرير مصير وطنهم وصنع القرار. اللبنانيون في الخارج لم يتخلّوا يومًا عن #لبنان، بل ساندوه في أصعب الظروف، وكرامتهم لا تقلّ عن كرامة أي مواطن في الداخل.

حصر تصويتهم بستة نواب فقط هو إقصاء مكشوف وانتهاك واضح لمبدأ المساواة. لبنان لا يُبنى بالتهميش، بل بمشاركة جميع أبنائه، أينما وجدوا.

