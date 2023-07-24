الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: متمسكون بـ "الطائف" لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2023 12:55 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أكّد الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، التمسّك باتفاق الطائف والالتزام بكل مندرجاته، لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك.

وقال في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر”: “لا خلاص للبنان ولا بديل عن تطبيق مبادئ اتفاق الطائف بكل مندرجاته، والذي جاء نتيجة جهود الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سنبقى أوفياء بالتزامنا بتطبيقه، وندعو الجميع لعدم الحياد عنه، والتمسك به، لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي ينعى سامي منقارة: شخصية وطنية تركت بصمة مميزة
    مبنى بلدية بيروت
    بلدية بيروت: تكثيف عمليات رشّ المبيدات في المدينة لمكافحة كافة أنواع الحشرات
    الياس اسطفان
    اسطفان: علينا أن نساعد أنفسنا في ظل إنهيار الدولة

    الأكثر قراءة

    الطفلة المغدورة "لين طالب"
    فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
    الشيف الشهير بوراك أوزدمي
    بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل
    حريق كبير في فندق في تركيا... ولبنانيّان بين الَضّحايا