بهاء الحريري: متمسكون بـ "الطائف" لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك

أكّد الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، التمسّك باتفاق الطائف والالتزام بكل مندرجاته، لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك.

وقال في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر”: “لا خلاص للبنان ولا بديل عن تطبيق مبادئ اتفاق الطائف بكل مندرجاته، والذي جاء نتيجة جهود الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سنبقى أوفياء بالتزامنا بتطبيقه، وندعو الجميع لعدم الحياد عنه، والتمسك به، لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك”.

لا خلاص للبنان ولا بديل عن تطبيق مبادئ إتفاق الطائف بكل مندرجاته، والذي جاء نتيجة جهود الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ، سنبقى اوفياء بالتزامنا بتطبيقه، وندعو الجميع لعدم الحياد عنه، والتمسك به، لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) July 24, 2023