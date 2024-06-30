الأحد 24 ذو الحجة 1445 ﻫ - 30 يونيو 2024 |
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بهاء الحريري: مشروعي وطني جامع وليس مرتبطا بأي خلفية طائفية

منذ 8 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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واصل بهاء رفيق الحريري لقاءاته واجتماعاته، واستقبل بعد ظهر اليوم عددا من العائلات البيروتية، إضافة الى وفود شبابية من العاصمة.

وبحسب بيان، تركز الحديث حول غياب الخدمات الأساسية عن بيروت، نتيجة الإهمال الحاصل بحقها، والمشاكل الصحية والاجتماعية المتفاقمة التي يعاني منها أهالي العاصمة، مما يدفع أبناء بيروت وشبابها لترك البلد والهجرة منه، املين خلق فرص عمل تمكن الشباب من العودة الى لبنان.

وأشار البيان الى ان الوفود أعربت عن أملها بان يتمكن الشيخ بهاء الحريري من تحقيق مشروعه الإنقاذي الذي هو استكمال لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصفته يتمتع بكل المقومات التي تمكنه من قيادة الطائفة السنية.

بدوره، وعد الشيخ بهاء الحريري بالقيام بكل ما يلزم لتحسين الأوضاع في البلد على المستويات كافة، ورفع الاجحاف عن الطائفة السنية التي تزعزع وضعها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، متعهدا بإعادة المسيرة الى سابق عهدها.

كما اكد ان “مشروعه وطني جامع وليس مرتبطا بأي خلفية طائفية”.

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